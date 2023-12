TUCUMÃ: Segurança de festa é morto a tiros após briga durante evento

Um segurança de festa foi morto a tiros depois de uma briga ser registrada durante um evento em Tucumã, no sul do Pará. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira, 11, na PA- 279. Edimar Bastos de Jesus, de 36 anos, que trabalhava como segurança nos shows numa praça de eventos, teria se desentendido com um homem na noite anterior.

Conforme relatos de testemunhas, o segurança se envolveu em uma briga com outro homem na festa. A discussão teria iniciado após o segurança advertir o homem que não poderia fumar no recinto.

Os ânimos ficaram exaltados e o homem tentado agredir o trabalhador, inclusive atentando contra a vida do mesmo. O homem ainda prometeu vingança após ser contido e retirado do local da festa.

Ainda segundo testemunhas, já na manhã dessa segunda-feira o assassino encontrou o desafeto na rodovia PA-279, próximo ao bairro das Flores, área urbana de Tucumã. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)