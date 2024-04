‘Irmã Marluce’: Evangélica de 61 anos viraliza por mostrar sua rotina de Cross Training

Vídeos de uma senhora de 61 anos, de cabelos brancos, evangélica, realizando exercícios de cross training têm se tornado virais nas redes sociais. Marluce Severina dos Santos, conhecida como ‘Irmã Marluce’, residente em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, é a protagonista dessas publicações que têm ganhado grande repercussão.

O vídeo que a impulsionou para a fama virtual mostra ‘Irmã Marluce’ executando um deadlift, um movimento característico desse tipo de treinamento, com 85 kg. Desde então, o vídeo já acumula mais de 11 milhões de visualizações e centenas de milhares de curtidas, sendo amplamente compartilhado no Instagram e outras plataformas.

O perfil no Instagram foi criado por seu filho Javan, de 29 anos, inicialmente para compartilhar conteúdo apenas com membros da família. No entanto, o interesse pelo desempenho e dedicação de ‘Irmã Marluce’ atraiu a atenção de todo o país, tornando-a uma sensação nas redes sociais.

‘Irmã Marluce’ começou a treinar há oito anos motivada por questões de saúde. Com problemas de pressão arterial, obesidade e frequentes visitas ao pronto-socorro devido a taxas desreguladas, recebeu orientações médicas para mudar seus hábitos alimentares e adotar uma rotina de exercícios. Com o apoio de sua filha e de membros da igreja, ela iniciou sua jornada na academia e posteriormente se dedicou ao crossfit, onde surpreendeu a todos com seu progresso e habilidade. Hoje, ‘Irmã Marluce’ desfruta de uma qualidade de vida melhorada e exames recentes mostram que suas taxas estão normalizadas, refletindo os benefícios de seu compromisso com a saúde e o exercício físico. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)