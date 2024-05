Preparação Intensiva para a COP 30: Capacita COP 30 Prepara Jovens para o Futuro

Com um foco nítido no futuro e na qualificação profissional, o professor Paulo César Teixeira lidera uma turma de estudantes dedicados, imersos no aprendizado sobre tubos e conexões hidráulicas. Sob o programa Capacita COP 30, iniciativa do Governo do Estado do Pará, esses jovens estão se preparando para as oportunidades que surgirão com a Conferência das Nações Unidas, agendada para novembro de 2025 na capital paraense.

Débora Albuquerque e Nalanda Silva, alunas engajadas, destacam a importância da qualificação gratuita oferecida pelo programa, reconhecendo-a como uma porta de entrada para o mercado de trabalho, especialmente para aqueles sem diploma.

Lançado em março de 2024, o Capacita COP 30 já ofereceu 67 cursos em áreas cruciais como turismo, alimentação, infraestrutura e segurança do trabalho, capacitando milhares de alunos para atuar durante a conferência e além. Com o selo especial garantido aos graduados, o programa visa tornar esses jovens profissionais ainda mais atrativos para o mercado.

Além de se concentrar na recepção e atendimento aos visitantes estrangeiros, os cursos também promovem valores de sustentabilidade e conscientização ambiental, garantindo que a mão de obra qualificada esteja alinhada com as demandas contemporâneas. Com uma visão de longo prazo, tanto os alunos quanto os coordenadores do programa reconhecem que as oportunidades geradas pela COP 30 deixarão um legado duradouro no setor de turismo e na economia local. (A Notícia Portal com informações de Agência Pará)