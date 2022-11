Mesmo com decisões judiciais, Pará tem vias com pontos de bloqueios após derrota de Bolsonaro

O Pará segue com com pontos bloqueios em vias nesta terça-feira (1º), mesmo após decisões judiciais determinarem a liberação de veículos parados. Além de bloqueios parciais ou totais em 28 rodovias federais em diferentes regiões paraenses, uma das principais vias urbanas de Belém teve um trecho parcialmente fechado, gerando transtornos e filas em outras ruas e avenidas na capital paraense.

Os atos ocorrem após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

O bloqueio parcial em Belém ocorre na Avenida Almirante Barroso, em frente ao quartel do Exército. O grupo já havia bloqueado a via na noite segunda-feira (31) e voltou a fechá-la nesta terça-feira. Já nas rodovias federais, às 8h30 eram 28 pontos de bloqueios, segundo a PRF do Pará.

Na segunda-feira (31), a seção Judiciária do Pará do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou o desbloqueio das rodovias BR-163, BR-010, BR-230 e BR-155. O Ministro Alexandre de Moares também determinou o desbloqueio e autorizou que medidas sejam tomadas pela Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares para liberar as vias. A decisão dele foi confirmada por maioria no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além dessas decisões, o Ministério Público Federal (MPF) do Pará recomendou que a PRF utilize todo o efetivo de policiais necessário para a desmobilização e desobstrução das rodovias federais no estado.

Até as 8h30, a PRF não confirmou todos os locais dos pontos de bloqueios nas rodovias federais nesta terça e quais são totais ou parciais. Agentes das PRF estão nos locais. Em Belém, a PM está na Amirante Barroso para orientar motoristas.

“Durante a noite tivemos um pico de 35 pontos, porém, após a decisão liminar que foi obtida e o reforço de nosso efetivo, conseguimos reduzir para 28 pontos”, informou a PRF na manhã desta terça.

Procurada pelo g1 sobre a decisão judicial, a PM paraense não se manifestou. A Polícia Rodoviária Federal no Pará também não se manifestou até as 8h30 sobre as determinações para desbloqueio das vias.

Na segunda-feira, quando os bloqueios iniciaram em três pontos e aumentaram ao longo do dia, a PRF informou que adotou providências para retorno da normalidade do fluxo e que equipes estavam no local “para negociar e garantir a mobilidade nas rodovias”.

Os bloqueios e manifestações são em protesto contra o resultado da eleição presidencial após a derrota do atual presidente. Com faixas e bandeira nacional estendida, eles pedem intervenção militar e se dizem contrários ao resultado.

