Precariedade no transporte escolar provoca Audiência Popular do Ministério Público em Bannach

Após constantes reclamações feitas por moradores de Bannach, denunciando a precariedade do transporte escolar, das escolas e das estradas no município, o Ministério Público do Estado Pará, através do promotor de Justiça Franklin Jones, designou a realização de uma audiência pública que acontecerá no auditório da Câmara de Vereadores no dia 19 de maio próximo em Bannach.

A Audiência Pública terá início às 9 h, com previsão para termino até as 12:30 h, podendo encerrar ou se estender antes do previsto. O Ministério Público vai ouvir as comunidades através das entidades e conselhos representativos. Ao término da Audiência medidas poderão ser tomadas em várias esferas, inclusive com o ajuizamento de ação na justiça.

REALIDADE: A situação precária em vários setores da gestão municipal de Bannach tem causado revolta e indignação na população. A situação das estradas tem gerado muito clamor acarretando prejuízos aos produtores rurais. O transporte escolar já tá virando novela mexicana, os pais lutam pela integridade das crianças que todos os dias são expostas aos perigo durante as viagens em ônibus velhos que não oferecem qualidade. Os prédios das escolas, necessitam de reformas e as estruturas de higiene e logística também põe em risco estudantes e profissionais da educação.

A Audiência Pública vai acontecer por influencia de um movimento de pais de alunos que há muito tempo denuncia o estado precário dos ônibus velhos que atendem o transporte escolar. A Audiência é aberta para toda a população, com direito a voz para expor as reclamações. (Noticia Portal – da redação)