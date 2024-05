EMPRESÁRIOS DE REDENÇÃO DECLARAM APOIO A DR. RENNER

Após uma série de encontros aconteceu nesta terça-feira (15), a reunião final que garantiu apoio da classe empresarial ao Dr. Renner, pré-candidato a prefeito pelo PRD. Este fato pode ser decisivo no processo político da cidade.

O grupo com ideologias voltadas à vertente direitista, também conhecido como bolsonaristas, selou compromisso com o pré-candidato e está disposto a ir até o final para ver mudar a realidade da região.

Este grupo encabeçado por Bernardo Andrade, Leigmar da Ellos, Alan da Líder, Gilmário Fontenelle, Miron Pena e outros.

Gilmário chegou a lançar pré-candidaturaa prefeito pelo PL, mas incompatibilidades fez com que o grupo desmobilizasse do projeto e se desfiliasse do PL.

Atualmente todo o grupo está filiado ao partido NOVO e todos os membros “bateram o martelo” com essa importante decisão de apoiar Dr. Renner.

RAZÕES: O apoio se deu a princípio por afinidade dos valores definidos pela ala da direita, e por entender que Dr. Renner é o melhor nome na disputa, pois o mesmo se apresenta como um cidadão comum, trabalhador, cristão e que preza pela família.

Bernardo Andrade afirma que o grupo enxerga mais possibilidades no âmbito do empreendedorismo com a possível gestão de Renner e acredita que essa é a melhor opção para beneficiar a cidade. “Não é somente com uma candidatura, é um projeto para o futuro. Tem que preparar Redenção para ocupar o seu protagonismo”, declarou empresário.

Já está definida para o próximo dia 29 desse mês, uma grande reunião com demais empresários de Redenção, onde, de forma massiva, declararão apoio ao pré-candidatura do PRD.

(A Notícia Portal – Renê Valente)