Rio Maria arrecada R$ 10.6 milhões no primeiro bimestre de 2021

O município de Rio Maria, que tem sua economia voltada para a pecuária contando com indústrias na área de laticínios e contando com grande frigorifico, iniciou o ano de 2021 com uma arrecadação positiva de mais de R$ 10 milhões, o que provavelmente deixou confortável a prefeita Márcia Ferreira (MDB) e seus secretários municipais, que com essa verba, deverão trazer retorno eficiente para seus mais de 18 mil habitantes. Os cálculos foram realizados do dia 01 de janeiro até o dia 28 de fevereiro.

O repasse mais significativo da cidade é do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que alcançou a marca dos R$ 3.7 milhões. Ainda relacionado à educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) depositou para Rio Maria o valor total de R$ 142 mil, que são direcionados ao apoio escolar e ao transporte dos alunos.

Para saúde o município recebeu R$ 662.7 mil do Fundo Nacional de Saúde (FNS), deste valor está incluso R$ 60 mil para uso no combate a pandemia do Covid-19.

Dentre as principais receitas estão o fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 3.3 milhões e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no total de R$ 1.8 milhão. Mais sete fontes de receitas juntas pagaram a Rio Maria nos últimos 60 dias o valor de R$ 700 mil (FEP, ITR, CFM, FUS, CID, SNA, ADO), fechando a conta em R$ 10.6 milhões. Neste valor não estão inclusas as receitas municipais como Imposto Predial Urbano, Alvará de Funcionamento comercial e outros tributos.

Confira a tabela a seguir para entender a origem e o valor de cada recurso: