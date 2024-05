Ourilândia do Norte: Pará: PC prende homem em flagrante por roubo qualificado e tráfico de drogas

A equipe da Polícia Civil do Pará do município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e roubo qualificado, na última quinta-feira (02).

Uma vítima, denunciou o suspeito, que teria roubado seu aparelho celular, um fone de ouvido e dinheiro, no momento em que ela foi até um ponto de venda de entorpecentes.

Na residência do homem apontado como autor do assalto, os agentes encontraram os pertences da vítima e 07 unidades de substância análoga a crack, além de um tablete de substância similar a maconha.

A vítima reconheceu os objetos apreendidos e o suspeito como o responsável pelo roubo. Após os procedimentos de praxe, o criminoso é mantido preso, à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/Fonte PC PA)