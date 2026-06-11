CELSO SABINO REAFIRMA DEFESA DO TERRITÓRIO PARAENSE EM DEBATE SOBRE DIVISAS

O deputado federal Celso Sabino, manifestou apoio à defesa do território paraense durante discussões sobre a disputa de divisas entre Pará e Mato Grosso. Segundo ele, a questão já foi analisada pela Justiça, que manteve os limites atualmente reconhecidos, não havendo motivos para alterações.

Sabino destacou que o Pará não pode abrir mão de áreas que pertencem ao estado por direito e reforçou a importância de preservar a soberania territorial paraense. O ministro também ressaltou o papel estratégico do Pará no cenário nacional, citando suas riquezas naturais, potencial econômico e a força de seu povo.

A declaração ocorre em meio a novas tentativas de reabrir o debate sobre os limites territoriais entre os estados, tema que segue mobilizando lideranças políticas e representantes da sociedade paraense.(A Notícia Portal / Emily Dulcio )