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Condenado por estupros é capturado durante operação policial em Marabá

03/06/2026

Forças de segurança estaduais e federais prenderam, na manhã desta terça-feira, um homem conhecido como “Maníaco da Cidade Ocidental”, condenado por crimes de estupro e roubo. A prisão ocorreu no município de Marabá, no Pará, após trabalho conjunto de investigação e monitoramento.

De acordo com as autoridades, o suspeito é apontado como responsável por diversos abusos sexuais registrados na região de Cidade Ocidental, em Goiás. Um dos casos teve grande repercussão após uma vítima engravidar em decorrência da violência sofrida. O homem permanece à disposição da Justiça.

(A Notícia Portal / Emily Dulcio / Com informações de o correio dos Carajás )

03/06/2026

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