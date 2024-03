Professores de Rio Maria paralisam aulas em busca de melhores salários

Nesta quarta-feira, 13, os professores do município de Rio Maria, coordenados pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará paralisaram suas atividades com intuito reivindicar o reajuste salarial da categoria.

Após o sindicato realizar assembleia no dia 07, foi anunciado que haveria paralisação das atividades escolares na quarta-feira, dia 13, com intuito de forçar a administração a acatar as medidas solicitadas pelos servidores públicos da educação.

Com a drástica medida adotada e após horas de negociação com representantes da gestão municipal, os professores conseguiram ter suas reivindicações atendidas.

Dentre elas os professores terão reajuste de salário de 15,1% decretado em projeto de lei que será votado na Câmara do município no mesmo dia.

Foram reajustados também os valores para os psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas da educação em 10% e os secretários gerais escolares em 6,92%.

“Conseguimos fechar praticamente todas as pautas da educação com a prefeita Márcia para esse ano.” explica o vereador e coordenador geral do SINTEPP, Irã Almeida.

O governo assume dívida dos anos de 2022/23/24, sendo que o pagamento do retroativo de 2022 ficou para negociar após o primeiro pagamento dos salários já reajustados e possibilidade ainda este ano, porém sem data definida.

(Portal A Notícia – Renê Valente)