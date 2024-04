TUCUMÃ: EX-PREFEITO VOLTA À CORRIDA ELEITORAL E MEXE AS PEÇAS DO TABULEIRO POLÍTICO

Na manhã desta quinta (25), saiu a decisão que torna elegível o ex-prefeito de Tucumã, Adelar Pelegrini.

O antigo chefe do executivo havia sido acusado e condenado no ano passado pelo TRE-PA pela prática de abuso do poder político ao participar da campanha para o candidato a prefeito, Francisco Ferreira de Sousa, o ‘Chico do Azougue’ nas eleições de 2020.

O juiz da 74ª Zona Eleitoral de Tucumã, Ramiro Almeida Gomes, ao cumprir decisão encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), argumenta que há insuficiência de prova produzida e decide pela improcedência, compreendendo que não houve a prática do crime eleitoral.

De acordo com o advogado do réu, Elder Reggiani, o objetivo da ação movida era tornar Pelegrini inelegível e tirá-lo da disputa eleitoral.

Esse desfecho era aguardado com muita expectativa, pois o ex-prefeito foi considerado um ótimo gestor quando assumiu por dois mandatos entre 2013 e 2020 e com grande aceitação pública.

Essa decisão favorável mexe com o tabuleiro politico de Tucumã, trazendo Adelar com grande força para o páreo, deixando o atual prefeito e pré-candidato a reeleição Celso Lopes bastante preocupado.

(A Notícia Portal – Renê Valente)