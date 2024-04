CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Homem é preso após agredir a própria companheira grávida

Um homem foi preso em flagrante acusado de agredir a companheira, que está grávida dele. Segundo informações policiais, a vítima, grávida de cerca de três meses, apresentava hematomas característicos de agressões físicas na boca, no rosto e nos braços. A prisão foi confirmada na quinta-feira (25), na Vila Alacilandia, município de Conceição do Araguaia, sul do Pará.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição de plantão no destacamento de Alacilandia foi acionada logo após as agressões contra a gestante.

Os policiais foram até o endereço da vítima. No momento da chegada dos policiais na casa dela, o agressor estava no mesmo quarto que a mulher agredida. O suspeito resistiu a abordagem policial, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo, segundo os policiais.

Em depoimento, a vítima, relatou que já havia sido agredida pelo companheiro antes, mas nunca prestou queixa por medo.

O homem negou os crimes, mas foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, onde foi autuado pela autoridade policial de plantão. O mesmo deverá responder pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)