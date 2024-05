Altamira: Polícia Militar aborda homem com ouro falso.

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi detido pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (6), por supostamente estar transportando ilegalmente ouro, em Altamira, sudoeste do Pará. Os policiais o abordaram após ele apresentar atitude suspeita, no bairro Sudam I.

Uma sacola foi encontrada com ele, ao abrir a embalagem, a PM encontrou uma quantia de 2 kg e 600 gramas que seria de ouro. Questionado, o suspeito contou aos militares que um homem ainda não identificado teria entrado em contato com ele em Altamira para fazer a busca desse ouro em Anapu, sudoeste, e assim que ele retornasse para a cidade, pagaria uma quantia em dinheiro no valor de R$ 5 mil pela mercadoria.

Ele foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos. Por se tratar de uma quantia considerada grande de ouro, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Federal para ser ouvido pelo delegado platonista. Após uma perícia feita, foi constatado que o que seria ouro, na verdade, era latão, e por se tratar de uma matéria-prima falsa, não houve flagrante e o suspeito foi liberado. (A Notícia Portal/ Portal Debate)