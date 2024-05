Rio Maria: Homem que matou idoso a facadas é condenado a 12 anos

O tribunal de júri condenou José Wilson Pereira Fernandes, acusado de matar um idoso com golpes de faca, a 12 anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado, por motivo torpe. O crime ocorreu a cerca de cinco anos, no município de Rio Maria, no sul do Pará.

A sessão aconteceu essa semana no Tribunal do Júri em Rio Maria. Durante o julgamento os jurados acataram a tese do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), representado pelo promotor de Justiça Franklin Jones Vieira da Silva.

Ele sustentou que o José Wilson agiu movido por desavenças pessoais com a vítima em razão da cobrança de dívida. O advogado Samuel Gonçalves dos Reis atuou como assistente de acusação. A defesa ficou com a defensora pública Bárbara de Freitas.

Após as investigações, José Wilson foi preso. A denúncia foi oferecida em janeiro de 2021 pelo MP ao Poder Judiciário. O motivo torpe, relacionado à dívida, foi considerado um agravante. Com a sentença, o réu permanecerá em regime fechado, cumprindo sua pena conforme a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Segundo consta nos autos do processo, o crime, que ocorreu em junho de 2021, no município de Rio Maria, foi motivado por desavenças do acusado contra a vítima. O agressor devia uma quantia em dinheiro para a vítima e não queria ser cobrado. O idoso estava dormindo numa rede quando foi esfaqueado na região clavicular. A vítima conseguiu se levantar e caminhar até a rua, mas acabou falecendo em via pública. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)