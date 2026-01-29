Operação da Polícia Militar resulta na prisão de suspeito e apreensão de armas em Conceição do Araguaia

Uma ação rápida e eficiente da Polícia Militar de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, resultou na prisão de um homem suspeito de praticar furto no interior de um supermercado da cidade. O suspeito, furtou um aparelho celular que pertencia a um funcionário do estabelecimento comercial.

A ocorrência foi registrada após uma guarnição do 22º Batalhão da Polícia Militar, ter acesso às imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento, que possibilitaram a identificação das características do autor do crime.

De posse das informações, os policiais iniciaram diligências imediatas em diversos setores do município, com o objetivo de localizar o suspeito.

Ele foi encontrado na Avenida JK, no centro comercial da cidade. Durante a abordagem, o homem confessou o furto e indicou o local onde havia escondido o aparelho celular subtraído.

Em continuidade à ação, e com autorização do responsável pelo imóvel, a guarnição realizou buscas na residência informada, onde o aparelho foi localizado e recuperado.

No mesmo local, os policiais também encontraram armas de fogo, munições e outros materiais ilícitos, caracterizando situação de flagrante delito.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, juntamente com todo o material apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis.

A atuação rápida e precisa dos policiais reforça o compromisso da Polícia Militar com a manutenção da ordem pública e a segurança da população, demonstrando eficiência no combate à criminalidade no município. ( A Notícia Portal com informações de Dinho Santos e Nildo Monteiro/ Foto: Divulgação)