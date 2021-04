SÃO FÉLIX DO XINGU FAZ ANIVERSÁRIO SEU 59° NESTE SÁBADO (10 )

Em 29 de dezembro de 1961, durante o governo de Aurélio do Carmo, por meio da Lei nº 2.460, foi criado o município de São Félix do Xingu, com área desmembrada do município de Altamira. O município só foi formalmente instalado em 10 de abril de 1962, data em que é comemorado seu aniversário.

Comemorar aniversário de São Félix do Xingu, é algo muito maior do que uma simples comemoração. Isto porque, para muitos daqueles que nasceram nesta cidade, e para outros tantos que a escolheram como local ideal para se viver, este momento é, também, uma forma de agradecimento por terem tido a chance de fazer parte, e por terem ajudado, de alguma forma, a construir a história deste município.

Falar sobre temas que caracterizaram e ainda caracterizam o município, desde sua criação, como o crescimento demográfico marcante, a contínua e desafiadora expansão rural. Difícil encontrar alguém de outras regiões do estado do Pará ou de outros estados do país que não tenham, pelo menos, ouvido falar no Xingu, de sua grandeza, de seus rios, de suas praias, de sua cultura, e de seu calor.