MENINA DE 12 ANOS É MORTA E PAI É PRESO POR FEMINICÍDIO EM MT

Olga Beatriz Santos da Silva, de 12 anos, foi encontrada morta dentro da casa do pai, em Várzea Grande (MT), com diversas marcas de agressão pelo corpo.

A mãe da vítima foi buscar a filha na noite de domingo e, após insistir para ser atendida, ouviu do ex-companheiro que a menina estaria na casa de uma vizinha. Em seguida, ele fugiu do local.

Desconfiada, a mulher entrou na residência e encontrou a filha caída no chão de um quarto, com vários ferimentos. Olga Beatriz foi levada a uma UPA, mas já chegou sem vida.

Após a fuga, o pai se apresentou à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e Vulneráveis, onde foi preso em flagrante por feminicídio. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de Silvye Alves)