Empresário Roberto Paulinelli, do Frigorífico Rio Maria, recebe Título de Cidadão Hidrolandense em Hidrolândia (GO)

A Câmara Municipal de Hidrolândia, em Goiás, realizou uma sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Hidrolandense ao empresário industrial Roberto Paulinelli, proprietário do Frigorífico Rio Maria.

A homenagem reconhece os relevantes serviços prestados ao município, além da importante contribuição do empresário para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

A honraria foi proposta pelo vereador Marcos Antônio Gomes da Silva, conhecido como Markynhos BobCat, em reconhecimento aos investimentos realizados por Paulinelli e à confiança depositada no crescimento de Hidrolândia.

Durante a cerimônia, Roberto Paulinelli recebeu o título das mãos do vereador Markynhos BobCat, da presidente da Câmara Municipal, Dra. Thaisy Mendonça, e do prefeito José Délio.

O momento foi marcado por homenagens e agradecimentos, destacando a importância da atuação empresarial na geração de empregos, renda e oportunidades para a população hidrolandense.(A Notícia Portal / Emily Dulcio )