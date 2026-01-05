Acontecimentos

Ao menos 80 pessoas foram mortas em ataque dos EUA à Venezuela, diz Jornal

Segundo jornal, uma idosa de 80 anos que vivia próximo ao aeroporto de Caracas está entre as vítimas; ofensiva de Washington permitiu a captura do ditador Nicolás Maduro

05/01/2026

Ao menos 80 pessoas foram mortas no ataque dos Estados Unidos na Venezuela no sábado (3), de acordo com um oficial venezuelano ouvido pelo jornal The New York Times. A ofensiva no país sul-americano permitiu a captura do ditador Nicolás Maduroque deve ser julgado em solo norte-americano.

Os detalhes do desenrolar da operação, que durou horas, baseia-se em entrevistas com quatro fontes familiarizadas com o assunto e em detalhes revelados pelo próprio Trump.

Segundo o periódico norte-americano, um dos ataques aéreos conduzidos por Washington na madrugada de ontem matou uma mulher de 80 anos identificada como Rosa González. Ela vivia em um apartamento localizado num bairro pobre próximo ao aeroporto de Caracas.

Os detalhes do desenrolar da operação, que durou horas, baseia-se em entrevistas com quatro fontes familiarizadas com o assunto e em detalhes revelados pelo próprio Trump.

Wilman González, sobrinho da idosa, relatou ao jornal ter buscado abrigo quando ouviu o ataque por volta das duas horas da madrugada. O apartamento na capital venezuelana ficou destruído. Questionado, Wilman disse não saber o que fará a partir de agora.

Um vizinho da família González afirmou ter perdido tudo com a investida de ontem. Ainda conforme moradores do edifício, uma segunda mulher precisou ser levada ao hospital após o ataque. ( A Notícia Portal com informações da CNN Brasil/ Foto: Divulgação)

 

05/01/2026

Notícias relacionadas

Vídeo: homem é torturado com maçarico em Floresta do Araguaia

28/12/2022

Jovem é morto a tiros em Conceição do Araguaia

26/07/2022

Conceição do Araguaia-PA: Batalhão “5 de março” realiza Inspeção no armamento do GTO e ROCAM

23/02/2023

PSU 2023: IFPA Conceição oferta 340 vagas entre cursos técnicos e de graduação

07/12/2022
Botão Voltar ao topo