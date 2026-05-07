Nova linha de distribuição reforça fornecimento de energia em Dom Eliseu, Rondon do Pará e Abel Figueiredo

A população de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, passa a contar com um
fornecimento de energia elétrica ainda mais estável com uma nova linha
de distribuição que atende diretamente a subestação do município e
que entrou em operação esta semana.
A obra, executada pela Equatorial Pará, foi concluída em quatro meses
e energizada esta semana conectando a subestação de Dom Eliseu a uma
subestação de transmissão da Taesa (Transmissora Aliança de Energia
Elétrica S.A.). Ao todo, cerca de 35 mil clientes em Dom Eliseu, Rondon
do Pará e Abel Figueiredo passam a ser beneficiados com a melhoria.
O investimento integra o plano contínuo da Equatorial para modernizar a
rede, acompanhar o crescimento da demanda local e fortalecer a
infraestrutura elétrica em regiões estratégicas do estado.
De acordo com o gerente de manutenção da Equatorial Pará, Gesuênio
Cosme de Oliveira, a entrega representa um avanço importante para a
qualidade da energia na região. “Essa nova linha de distribuição
fortalece o sistema elétrico dos municípios beneficiados e da região
como um todo, garantindo mais confiabilidade e estabilidade no
fornecimento”, explicou.
Para o superintendente da Equatorial Pará, Sidney Tavares, a obra é um
investimento estratégico que acompanha o desenvolvimento local: “Essa
entrega reafirma o compromisso da companhia em oferecer um serviço cada
vez mais seguro e de qualidade para os nossos clientes”, destacou.
Desenvolvimento e qualidade de vida para a população
A energização da linha também cria melhores condições para manobras
operacionais e amplia a flexibilidade do sistema, permitindo respostas
mais rápidas em casos de ocorrências na rede.
A iniciativa reforça a importância da integração entre geração,
transmissão e distribuição de energia, evidenciando o papel da
Equatorial em levar um serviço mais eficiente aos clientes, e assim
assegurar mais qualidade de vida, segurança e desenvolvimento para a
população paraense.
Com a chegada da linha de distribuição, os municípios de Dom Eliseu,
Abel Figueiredo e Rondon do Pará passam a contar com energia ainda mais
estável, segura e contínua, um avanço essencial para regiões em
crescimento no sudeste paraense, marcadas pela forte atividade
agropecuária, comércio ativo e expansão urbana. (A Notícia Portal com informações de Equatorial)