Nova linha de distribuição reforça fornecimento de energia em Dom Eliseu, Rondon do Pará e Abel Figueiredo

A população de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, passa a contar com um

fornecimento de energia elétrica ainda mais estável com uma nova linha

de distribuição que atende diretamente a subestação do município e

que entrou em operação esta semana.

A obra, executada pela Equatorial Pará, foi concluída em quatro meses

e energizada esta semana conectando a subestação de Dom Eliseu a uma

subestação de transmissão da Taesa (Transmissora Aliança de Energia

Elétrica S.A.). Ao todo, cerca de 35 mil clientes em Dom Eliseu, Rondon

do Pará e Abel Figueiredo passam a ser beneficiados com a melhoria.

O investimento integra o plano contínuo da Equatorial para modernizar a

rede, acompanhar o crescimento da demanda local e fortalecer a

infraestrutura elétrica em regiões estratégicas do estado.

De acordo com o gerente de manutenção da Equatorial Pará, Gesuênio

Cosme de Oliveira, a entrega representa um avanço importante para a

qualidade da energia na região. “Essa nova linha de distribuição

fortalece o sistema elétrico dos municípios beneficiados e da região

como um todo, garantindo mais confiabilidade e estabilidade no

fornecimento”, explicou.

Para o superintendente da Equatorial Pará, Sidney Tavares, a obra é um

investimento estratégico que acompanha o desenvolvimento local: “Essa

entrega reafirma o compromisso da companhia em oferecer um serviço cada

vez mais seguro e de qualidade para os nossos clientes”, destacou.

Desenvolvimento e qualidade de vida para a população

A energização da linha também cria melhores condições para manobras

operacionais e amplia a flexibilidade do sistema, permitindo respostas

mais rápidas em casos de ocorrências na rede.

A iniciativa reforça a importância da integração entre geração,

transmissão e distribuição de energia, evidenciando o papel da

Equatorial em levar um serviço mais eficiente aos clientes, e assim

assegurar mais qualidade de vida, segurança e desenvolvimento para a

população paraense.

Com a chegada da linha de distribuição, os municípios de Dom Eliseu,

Abel Figueiredo e Rondon do Pará passam a contar com energia ainda mais

estável, segura e contínua, um avanço essencial para regiões em

crescimento no sudeste paraense, marcadas pela forte atividade

agropecuária, comércio ativo e expansão urbana. (A Notícia Portal com informações de Equatorial)