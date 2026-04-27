Caso comovente de menino sensibiliza comunidade

Um caso comovente chamou atenção de moradores de uma comunidade após um menino ser encontrado dormindo sobre o túmulo da própria mãe em um cemitério local.

Segundo relatos, o garoto, identificado como Davi, teria perdido a mãe recentemente e, após conflitos familiares, acabou deixando a casa onde vivia. Sem ter para onde ir, buscou refúgio no cemitério, local onde ainda se sentia próximo da mãe.

A situação gerou grande comoção e mobilização nas redes sociais, levantando debates sobre vulnerabilidade infantil e apoio familiar.

(A Notícia Portal / Emily Dulcio-Com informações de: upsnoticias)