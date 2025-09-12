Gino & Geno arrastam multidões e seguem firmes como ícones da música sertaneja

Gino & Geno, uma das duplas mais queridas do país, continuam encantando plateias de norte a sul. Seus shows misturam alegria, emoção e a simplicidade que só os grandes artistas têm.

Naturais de Minas Gerais, começaram a carreira de forma modesta. No entanto, pouco depois estouraram com sucessos que se tornaram hinos do sertanejo, como Coração Cigano, Ela Chorou de Amor e Eu Vou Beber Veneno. Essas músicas marcaram época e, além disso, seguem embalando festas, rádios e playlists digitais. Assim, conquistam tanto os fãs de longa data quanto a nova geração.

Mais do que a música, o carisma é o que transforma Gino & Geno em um fenômeno. Nos shows, a dupla quebra a barreira entre palco e público e, dessa forma, cada apresentação vira uma confraternização. Com piadas, histórias e uma energia contagiante, eles mantêm a proximidade que os tornou tão populares.

Com mais de quatro décadas de estrada, Gino & Geno são considerados ícones da cultura sertaneja. Portanto, ainda têm muita história para escrever. Afinal, como eles mesmos gostam de mostrar nos palcos, enquanto houver público para sorrir e cantar, o show nunca termina. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)