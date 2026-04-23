PF combate extração ilegal de areia no sul do Pará em operação “Rio de Areia IV”

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (23), a operação “Rio de Areia IV”, com o objetivo de investigar e combater a extração irregular de areia no sul do Pará.

As investigações começaram após uma fiscalização identificar atividade minerária sendo realizada sem título de lavra válido — irregularidade confirmada pelo órgão regulador do setor.

Na cidade de Rio Maria, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Durante a ação, os agentes apreenderam cinco caminhões caçamba, três tratores, um quadriciclo, uma caminhonete, além de R$ 70.200 em dinheiro e um aparelho celular pertencente ao investigado.

Todo o material recolhido será analisado no decorrer das investigações, que tramitam sob segredo de justiça.

Também foram cumpridas medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal de Redenção. Entre elas, estão a suspensão das atividades relacionadas à extração e comercialização de areia, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e a obrigatoriedade de comparecimento mensal em juízo.

As diligências ocorreram em áreas de extração irregular, depósitos e no endereço residencial do investigado. O caso segue em investigação.A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de o fato regional)