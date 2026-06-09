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22º Festival de Cultura Junina promete movimentar Castanhal com tradição, cultura e shows nacionais

09/06/2026
Castanhal se prepara para receber mais uma edição do seu tradicional Festival de Cultura Junina. Entre os dias 25 e 27 de junho, o evento promoverá a valorização da cultura popular, fortalecendo as tradições e reunindo milhares de pessoas em uma grande celebração.

A cidade de Castanhal já vive o clima das festas juninas e se prepara para receber um dos maiores eventos culturais da região. Entre os dias 25, 26 e 27 de junho, acontecerá o 22º Festival de Cultura Junina, que promete reunir milhares de pessoas em uma programação diversificada.

A Prefeitura de Castanhal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove o festival com o objetivo de valorizar a cultura popular. Além disso, o evento fortalece as tradições juninas e incentiva a participação da comunidade e dos visitantes.

Durante os três dias de festa, o público poderá acompanhar apresentações de quadrilhas juninas, grupos folclóricos e diversas manifestações culturais. Também haverá shows nacionais, que devem atrair visitantes de várias cidades e ampliar ainda mais a programação.

Entre passos sincronizados, figurinos deslumbrantes e o orgulho de preservar nossas raízes, o 22º Festival de Cultura Junina de Castanhal será um verdadeiro espetáculo de cultura, arte e tradição.

Segundo a organização, a programação completa das atrações será divulgada nos próximos dias. A expectativa é de grande participação do público durante todo o evento.

Além do aspecto cultural, o festival impulsiona a economia local. Hotéis, restaurantes, comerciantes, artesãos e vendedores ambulantes costumam registrar aumento no movimento. Dessa forma, o evento gera oportunidades de renda e fortalece o turismo no município.

As festas juninas representam uma das maiores expressões da cultura brasileira. Por isso, iniciativas como o Festival de Cultura Junina preservam tradições, incentivam artistas locais e aproximam diferentes gerações.

A contagem regressiva já começou! O 22º Festival de Cultura Junina de Castanhal acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de junho, com apresentações culturais, quadrilhas juninas e grandes atrações para o público.

Por fim, o 22º Festival de Cultura Junina de Castanhal chega com a expectativa de oferecer três dias de muita música, dança e celebração. A combinação entre manifestações culturais e shows nacionais promete consolidar mais uma edição de sucesso e reunir um grande público na cidade. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)

09/06/2026

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