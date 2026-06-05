Forró do Muído brilha no Encontro e Náguia Brasil consolida destaque nacional

A temporada de São João começou em grande estilo para o Forró do Muído. Nesta terça-feira (3), a banda levou toda a força do forró nordestino ao palco do programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo. A participação repercutiu em todo o país e reforçou a relevância do grupo no cenário musical brasileiro.

Sucessos e tradição no palco da TV Globo

Durante a atração, a banda apresentou grandes sucessos que marcaram sua trajetória. Além disso, mostrou ao público por que continua sendo uma das principais referências do forró nacional.

Com muita energia e autenticidade, o grupo animou a plateia e celebrou a cultura nordestina em rede nacional. Como resultado, a apresentação gerou grande repercussão entre os fãs nas redes sociais.

Náguia Brasil conquista o público

O grande destaque da participação foi a cantora Náguia Brasil. Com carisma, talento e forte presença de palco, a artista encantou os telespectadores.

Além de interpretar os sucessos da banda, ela demonstrou segurança e desenvoltura durante toda a apresentação. Dessa forma, reforçou seu espaço como uma das vozes femininas em ascensão no cenário forrozeiro.

Durante o programa, Náguia também compartilhou momentos de sua trajetória artística. Ela falou sobre a importância de integrar uma banda com tanta história e tradição. Por isso, recebeu diversos elogios do público nas redes sociais.

Participação na resenha de Carlinhos Maia

Após a passagem pela TV Globo, a agenda do Forró do Muído continuou intensa. Em seguida, a banda participou de uma resenha especial na casa do influenciador Carlinhos Maia, um dos maiores nomes da internet brasileira.

A presença no encontro ampliou ainda mais a visibilidade do grupo. Além disso, aproximou os artistas de um público cada vez mais diversificado.

Momento de crescimento na carreira

Náguia Brasil vive uma das fases mais importantes de sua carreira. Atualmente, a cantora se consolida como um dos principais nomes da nova geração do forró.

À frente dos vocais do Forró do Muído, ela contribui para manter viva a essência da banda. Ao mesmo tempo, imprime sua personalidade e identidade artística, conquistando novos públicos por onde passa.

São João de conquistas

A participação no Encontro com Patrícia Poeta e a presença na resenha de Carlinhos Maia confirmam o excelente momento vivido pela banda. Além disso, evidenciam o crescimento de Náguia Brasil no cenário musical.

Em pleno período junino, a artista segue colecionando conquistas. Enquanto isso, leva o nome do Forró do Muído para diferentes regiões do Brasil, fortalecendo ainda mais sua trajetória de sucesso. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)