Água Azul do Norte: prefeitura incentiva Campeonato de Futebol Society

A secretaria de esporte e lazer do município de Água Azul do Norte organizou o campeonato de futebol society 2021. O campeonato teve início dia 09 de outubro e as partidas aconteceram no estádio Beira Rio. Ao todo 20 equipes disputaram a taça de campeão.

A grande final do campeonato de futebol society 2021 aconteceu dia 21 de novembro e foi um sucesso. Os Veteranos se consagraram vencedores.

Na ocasião, o prefeito Vandin, o secretário de esporte Valdir Alves, a equipe técnica, os vereadores e colaboradores participaram da entrega das premiações.

R$ 7mil em premiações foram divididos entre os times vencedores do campeonato. O prefeito Vandin pensando no esporte e lazer da população deu seu total apoio ao campeonato.

Veja alguns cliques do campeonato: