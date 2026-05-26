Deolane Bezerra é alvo de investigação por suposta ligação com o PCC e lavagem de dinheiro

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa preventivamente em um condomínio de luxo em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. Segundo as investigações, Deolane é suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro, associação com o tráfico de drogas e suposta ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

De acordo com as autoridades, a investigação aponta possíveis conexões da influenciadora com integrantes da organização criminosa, além de movimentações financeiras consideradas suspeitas. O avanço da operação ocorreu após Deolane passar mais de 20 dias em Roma, na Itália, onde estava hospedada em uma região de luxo próxima à Piazza di Spagna, com diárias que ultrapassariam R$ 15 mil.

Enquanto estava no exterior, a influenciadora compartilhava vídeos e registros da viagem nas redes sociais. A prisão e os detalhes da investigação ganharam repercussão nacional após a divulgação de imagens exclusivas do momento em que Deolane foi detida.

Até o momento, a defesa da influenciadora não se manifestou oficialmente sobre as acusações. O caso segue sob investigação.

Fonte: Polícia Civil de São Paulo, Ministério Público de São Paulo e informações divulgadas pela imprensa nacional.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de g1)