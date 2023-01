SANTANA DO ARAGUAIA: Motociclista é preso com cocaína

Um homem foi preso com porções de cocaína após ser flagrado conduzido uma motociclista com uma lata de bebida alcoólica na mão e jogar objetos no chão durante a fuga. O flagrante ocorreu em Santana do Araguaia, região sudeste do Pará, e foi divulgado na segunda-feira (2) pela PM.

No total, a Polícia Militar apreendeu 76 porções de cocaína. Os policiais o abordaram após flagrar o motociclista conduzido a moto segurando uma latinha de bebida. Ao receber ordem de parada, ele fugiu e jogou objetos no chão, até que parou a moto. Ele estava embriagado, segundo a PM.

“Com ele, os agentes encontraram 12 porções de de substância análoga a cocaína e R$ 500”, detalhou a PM. Os objetos jogados no chão foram recuperados pela PM e eram uma chave de carro e mais seis papelotes de cocaína.

No carro do suspeito a polícia encontrou mais 57 papelotes de substância semelhante à cocaína, embalagens e uma balança de precisão. Tudo foi apreendido e levado à delegacia, junto com o suspeito preso. Por g1 Pará