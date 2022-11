Neymar se manifesta pela primeira vez depois de sofrer nova lesão

Neymar Jr, craque da Seleção Brasileira, se manifestou pela primeira vez, depois de sofrer forte entrada e ser cortado dos dois próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Espera-se que o camisa 10 volte para o sistema de mata-mata. Para isso, o Brasil terá que passar, ao menos, por Suíça ou Camarões.

Nas redes sociais, Neymar se manifestou pela primeira vez depois de ser cortado pela comissão técnica do Brasil. No Instagram, o atacante começa dizendo que sente amor e orgulho de vestir a camisa mais importante do futebol mundial.

“O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o BRASIL”, começa o camisa 10, que deixou o gramado, contra a Sérvia, na reta final do segundo tempo.

“Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava”, completa.

Neymar Jr não corre risco de perder toda a Copa do Mundo, mas pode ter que ficar, além da fase de grupos, fora do possível jogo do Brasil nas oitavais de final da maior competição do planeta.

“Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha fé é interminável”, finaliza.

História por Wagner Oliveira