Grande movimentação no Cartório Eleitoral de Redenção às vésperas do prazo final para regularização eleitoral

O Cartório Eleitoral de Redenção tem enfrentado uma intensa movimentação nos últimos dias, à medida que o prazo final para regularização da situação eleitoral se aproxima. Com o limite estipulado para o dia 08 de maio, os cidadãos têm buscado emitir seus títulos, transferir seus registros ou solucionar pendências, visando participar do processo democrático nas eleições de 2024.

Para dar conta da alta demanda, o cartório tomou medidas como a contratação de mais pessoal, ampliando sua equipe. Além disso, o horário de atendimento foi estendido, agora incluindo os finais de semana. A população pode comparecer aos sábados e domingos até o meio-dia, enquanto nos dias úteis o atendimento ocorre das 8h às 17h.

Márcio, chefe do Cartório Eleitoral, compartilhou com o ‘a Notícia Portal que o desafio tem sido atender a grande demanda dos cidadãos que buscam regularizar sua situação eleitoral nos últimos dias do prazo. No entanto, ressaltou o empenho da equipe em garantir que todos sejam atendidos. Ele também destacou que o sistema eleitoral em todo o Brasil está sobrecarregado, mas os atendimentos continuam sem interrupção.

Nas eleições municipais anteriores, apenas 25,27% dos 63.265 eleitores aptos a votar compareceram às urnas. No entanto, há uma expectativa de aumento na participação eleitoral em 2024, com mais pessoas aptas a votar e se engajarem no exercício de sua cidadania. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)