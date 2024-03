REDENÇÃO: MC Jacaré, o fenômeno do Eletrofunk se apresentará no Coutry Club

MC Jacaré é celebridade conhecida internacionalmente pelo sucesso do Eletrofunk, ele estará na segunda edição da “Calourada RDX” no dia 9 de março, evento organizado por universitários da região.

Pedro Henrique Mendes, de 21 anos, natural de Goiás, conquistou o país com hits como “Melhorar Meu Dia” e “Comprei um Lança”, consolidando-se como MC Jacaré. O seu sucesso ultrapassou as fronteiras nacionais, sendo incluído em playlists internacionais de destaque, como o TOP GLOBAL e o TOP 50 VIRAIS do mundo, onde alcançou a posição de número 194 e 15, respectivamente.

Na Europa, suas músicas atingiram o topo das paradas em Portugal. Atualmente, o artista conta com mais de 7.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com faixas como “Toma Tapa”, “Motel Barato” e “Vento Forte” entre as mais populares.

CALOURADA RDX: O evento, que acontecerá no espaço Vila Country, promete uma noite repleta de animação e música de qualidade, contando também com outras atrações como ‘Amont’, ‘Baile da Nah’, ‘Elemento X’, e ‘Pablo Monteiro’. Além da música, a organização do evento está realizando um sorteio de R$ 1.000 e outros prêmios, com as regras disponíveis no perfil @calouradardx. Os ingressos estão à venda pelo Whatsapp (94) 99205-0450 e em pontos de venda distribuídos pela cidade. (A Notícia Portal, redação).