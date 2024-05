Polícia Federal descobre nova fraude ao Enem em Marabá

A Polícia Federal deflagrou a Operação Passe Livre III, nesta terça-feira (21) para combate a fraudes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O alvo do mandado de busca e apreensão é suspeito de fazer prova no lugar de outra pessoa, em 2022.

Na casa dele foi apreendido um aparelho celular, que ele jogou pela janela do banheiro ao perceber a chegada da equipe policial. O aparelho será analisado para esclarecer o caso e verificar se há outras fraudes semelhantes. As investigações seguem em andamento.

O alvo, investigado desde a Operação Passe Livre I, foi beneficiado com a aprovação fraudulenta no Enem 2022 e ingresso irregular no curso de medicina da Uepa. Ele realizou a prova no lugar do seu irmão, conseguindo a aprovação no Enem 2022 e ingresso ilegítimo no curso de Engenharia na Unifesspa. A descoberta foi por acaso, a partir da análise de documentos e eletrônicos apreendidos na primeira fase da operação, em fevereiro.

Na deflagração da primeira fase operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, mas ninguém havia sido preso. Por sua vez, na deflagração da segunda fase, um dos investigados foi preso preventivamente, sendo colocado em liberdade provisória mais tarde, tendo em vista oferecimento e recebimento da denúncia pela Justiça Federal.

Se confirmada a hipótese criminal os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato com causa de aumento de pena, entre outros. (A Notícia Portal – fonte Zé Dudu Portal)