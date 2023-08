Redenção: Jovem morre em acidente de trânsito

Uma moça identificada como Chayane, de 18 anos, morreu na noite desta terça-feira (15) em Redenção, no sul do Pará. A moça estava com um rapaz em uma moto quando foi atingida por um caminhão.

O acidente de trânsito ocorreu no bairro Alta Paraná, próximo a uma faculdade particular. Informações de testemunhas apontam que Chayane e o seu amigo João Pedro foram fechados pelo condutor do caminhão.

Com o impacto, eles foram arremessados da moto. Chayane bateu a cabeça no meio fio e faleceu no local do acidente e seu corpo foi retirado pela funerária. João Pedro está internado no Hospital Regional de Redenção com estado de saúde grave.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do acidente fatal.