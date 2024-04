‘Chiquinho’, famoso por arrombamentos e furtos no Sul e Sudeste do Pará, é assassinado em Redenção

Luiz Carlos Amaral de Souza, mais conhecido como “Chiquinho” — que ficou conhecido nas regiões Sul e Sudeste do Pará por arrombamentos e furtos — foi assassinado em Redenção na manhã desta sexta-feira (26). Havia ferimentos na cabeça dele e possivelmente por tiros. Nesta semana, mais uma vez ele foi flagrado por câmeras de segurança invadindo um estabelecimento comercial do município.

“Chiquinho”, apesar do rosto e porte de um adolescente, tinha 20 anos. O corpo dele estava na estrada da Sariema, não tão distante de onde agentes da PM encontraram um carro caído nas águas do rio Jabuti. O jovem arrombador já havia sido preso sucessivas vezes, mas sempre era liberado. Após vários meses causando prejuízos em Parauapebas, passou a agir em Redenção.

Um dos mais recentes casos de furtos de Chiquinho foi registrado na madrugada desta quarta-feira (24), quando ele invadiu a Casa de Carne Popular, na avenida Santa Teresa. De lá, além da bagunça deixada, levou um celular e dinheiro.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

(a Notícia Portal/ Texto de Victor Furtado, da Redação do Fato Regional)