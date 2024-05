Floresta do Araguaia: Homem é morto a tiros na zona rural

Um homem de nome não divulgado foi assassinado a tiros na tarde do último domingo (05), na zona rural de Floresta do Araguaia, no sul do Pará. O crime aconteceu na Vila Juassama, por volta das 17hs.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de homicídio, e chegando ao local já encontrou o homem morto. Testemunhas contaram que o autor do assassinato fugiu em uma caminhonete HILUX prata.

Na residência do acusado, os Policiais apreenderam uma Espingarda, 9 munições de calibre 38 e uma munição calibre 22.

Buscas foram feitas para localizar o suspeito, mas sem sucesso. O caso segue sob investigação da Policia Civil de Floresta do Araguaia. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)