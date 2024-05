REDENÇÃO: PESQUISA APONTA PRÉ-CANDIDATOS A VEREADORES COM MAIOR CHANCE DE SE ELEGER.

Uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto DOXA, registrada na Justiça Eleitoral, revelou os pré-candidatos mais citados para ocupar as 17 vagas na Câmara Municipal de Redenção. Esta é a primeira pesquisa oficial de 2024 que mostram os rumos políticos da cidade.

A pesquisa foi realizada na categoria espontânea, quando perguntado: “em quem você votaria para vereador de Redenção se as eleições fossem hoje?”, sem apresentar nome como opção, é registrado os nomes apontados espontaneamente pelo entrevistado, os seguintes nomes se destacaram:

1º Neguin do Gato

2º Renival Pé Quente

3º João Lúcio

4º Evilázio

5º Gabriel Salomão

6º Hugo Tomé

7º Reginaldo Fotógrafo

8º Denison Moreira

9º Giva do Serrinha

10º João Cowboy

11º Jurandir

12º Leandro Onofre

13º Maninho

14º Marcos Sergio

15º Marquinho da Fesar

16º Pastora Val

17º Ricardo Pull

Entre esses, destacam-se candidatos com mandatos em exercício, como Neguin do Gato, Renival Pé Quente, João Lúcio e Evilázio. Entretanto, novos nomes também despontam, como Reginaldo Fotógrafo, Giva do Serrinha, João Cowboy, Maninho e Marquinho da Fesar, sugerindo uma potencial renovação na composição da Câmara Municipal.

Atualmente, 15 vereadores ocupam a Câmara, mas, segundo a Lei Nº 001/2024, dois novos cargos serão adicionados, totalizando 17 vagas na próxima eleição.

A pesquisa, realizada de 8 a 12 de abril de 2024, entrevistou 500 pessoas. Sua margem de erro é de 4.4%; Intervalo de Segurança de 95%, oferecendo uma visão abrangente das preferências eleitorais dos cidadãos de Redenção. (A Notícia

Portal, redação)