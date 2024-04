Polícia prende empresário apontado como um dos maiores desmatadores do Pará

O empresário madeireiro Gustavo Schulz apontado pela Polícia Civil como um dos maiores desmatadores do Pará foi preso em flagrante na quinta-feira (25) no distrito Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará.

O irmão dele, também alvo de investigação, Guilherme Schulz está foragido.

Os policiais da Delegacia de Castelo dos Sonhos, em apoio com Diretoria de Polícia Especializada (DPE), cumpriram dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Foram apreendidos celulares, computadores, tabletes e uma arma de calibre 20.

Gustavo Henrique Schulz é proprietário da empresa Schulz Madeiras – Beneficiamento Curuá. Já Guilherme é considerado o principal alvo da investigação.

O g1 tentou contato com a defesa deles, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta.

Segundo a Polícia Civil local, a investigação mira os seguintes crimes: associação criminosa, incêndio em mata ou floresta, receptação qualificada, desmatamento e falsificação de documentos públicos.

No momento da prisão, o alvo foi flagrado pelos policiais civis pelo crime de posse irregular de arma de fogo. (A Notícia Portal/ G1 Pará)