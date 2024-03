Caravana de serviços da Equatorial Energia chega a Santa Maria das Barreiras

A partir desta segunda-feira, 11, diversos serviços gratuitos serão oferecidos pela Equatorial Pará, por meio do projeto “E+ Caravana” para os consumidores de Santa Maria das Barreiras, na Praça do Amor, na Rua 15 de Novembro, das 9h às 17h. A ação vai até a quinta-feira, 14, e entre os serviços está: sorteio para a troca de 50 geladeiras; troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED; negociação de débitos com condições especiais; cadastro na Tarifa Social; coleta de resíduos recicláveis em troca de descontos na conta de luz; e muitos mais.

A ação leva os serviços mais procurados da Distribuidora de energia para mais perto dos clientes, contribuindo com a eficiência energética, sustentabilidade e iniciativas sociais. “Com essa Caravana pretendemos atender um número maior de clientes, com serviços que contribuirão para redução do valor da conta de energia, como, por exemplo, a coleta de resíduos por descontos na conta de luz”, acrescenta Daiane Sousa, consultora do Poder Público da Equatorial Pará.

TROCA DE GELADEIRAS

Para participar do sorteio da troca de geladeiras, os interessados devem estar cadastrados no benefício da Tarifa Social Baixa Renda e se inscrever antecipadamente – entre os dias 11 e 14 – na Praça do Amor. Os clientes devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e uma conta de luz em nome próprio. Vale destacar, que os interessados precisam possuir uma geladeira velha, em funcionamento, para a troca.

O sorteio das geladeiras vai ocorrer no dia 14, quinta-feira, às 18h, na Praça do Amor. Os cadastrados devem comparecer com a sua conta de luz em mãos, pois o sorteio será pelo número da conta contrato disponível nela. A entrega dos 50 refrigeradores novos, para os contemplados, será na sexta, 15 de março, pela manhã.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL GRATUITA

Durante a Caravana, também serão ofertadas 15 vagas para o curso gratuito de maquiagem. As inscrições serão realizadas durante a ação. Os interessados devem levar documentação pessoal (RG e CPF) e uma conta de luz para se inscrever.

Serviço – E+ Caravana Santa Maria das Barreiras

Quando: 11 a 14 de março de 2024.

Horário: 9h às 17h.

Local: Praça do Amor – Rua 14 de Novembro. (A Notícia Portal/ Equatorial)