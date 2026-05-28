Equatorial Pará reforça manutenção preventiva em Novo Repartimento

Como parte das ações voltadas à qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica na região sudeste do estado, as equipes da Equatorial Pará intensificaram os serviços de manutenção preventiva no munícipio de Novo Repartimento com a realização da limpeza preventiva da vegetação próxima à rede elétrica, em comunidades da área rural. A ação contempla localidades como Distrito Maracajá, Vicinal Feia 2, Vicinal do Deoclides, Vicinal Boutique, Vicinais 220, 225, 238 e 250, além da região do Macacão, beneficiando cerca de dois mil clientes.

Segundo Gesuênio Cosme de Oliveira, gerente de Manutenção da distribuidora, a manutenção preventiva é necessária neste período do ano, marcado pelo início do clima seco e pelo aumento do risco de queimadas. “Essas ações preventivas são fundamentais para manter a rede elétrica mais segura e confiável, principalmente no verão amazônico, quando o tempo seco aumenta significativamente o risco de queimadas. Por isso, realizamos constantemente esse monitoramento e a limpeza das áreas próximas à rede”, destacou o gerente.

Segurança – A distribuidora também orienta que a população evite queimadas próximas à rede elétrica, já que o fogo e a fumaça podem danificar estruturas, causar desligamentos e comprometer o abastecimento de energia em comunidades inteiras.

Além dos prejuízos ao sistema elétrico, incêndios próximos à rede representam riscos à saúde, à segurança das pessoas, de propriedades rurais e do meio ambiente. Em casos de ocorrência, a recomendação é manter distância da rede elétrica e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e a distribuidora de energia através de seus canais de atendimento disponíveis 24h por dia pela assistente virtual Clara, WhatsApp (91) 3217-8200, site equatorialenergia.com.br, aplicativo Equatorial Energia e Central 0800 091 0196. ( A Notícia Portal/com informaçoes de Equatorial)