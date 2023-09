PC prende em São Félix do Xingu, homem acusado de homicídio e tentativa de homicídio em Redenção

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (13), um homem na cidade de São Félix do Xingu, durante a operação “Insanabilis”. O indiciado tinha contra si, um mandado de prisão preventiva por um homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio qualificado.

O crime ocorreu em 27 de junho deste ano, em um bar da cidade de Redenção, e teve como vítima fatal Agnaldo Lopes da Silva. O autor, que é reincidente pelo crime de homicídio, teria atacado as vítimas após um desentendimento no local.

A operação contou com a participação da Delegacia de Homicídios de Redenção, do Núcleo de Apoio à Investigação, da Delegacia de São Félix do Xingu e da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO/Belém).

O preso foi conduzido para os procedimentos legais pertinentes e está à disposição da justiça, sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. (A Notícia Portl/ Blog do Luiz Pereira/Com informações da Policia Civil do PA)