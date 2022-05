Redenção: Equipe volante do CRAS realiza atividades na colônia Arraiaporã

A equipe volante do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) vem cumprindo o calendário de ações na Colônia Arraiaporã (Casa da Farinha), onde as equipes da Secretaria da Cidadania e Assistência Social têm como objetivo prestar serviços de assistência social a famílias, que residem em comunidade mais distante, onde a cada período busca descentralizar os serviços, levando atendimento para as localidades mais afastadas dos pontos fixos de referência.

A equipe volante do CRAS no período de 2 a 6 de Maio vem realizando atividades na Colônia Arraiaporã, com palestras, Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, curso de panificação, Emissão de RG e fotos 3×4, para documentos de identificação em parceria com a Polícia Civil.

Na Colônia Arraiaporã as atividades estão sendo realizadas sob a coordenação da Assistente Social Marta Rodrigues, no cumprimento da programação com encerramento das atividades na próxima sexta-feira (6/5), onde na oportunidade serão entregues certificados aos participantes do curso.

Fonte: Ascom/Secretaria de Assistência Social/Redenção/PA