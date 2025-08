Trump vai banir vistos para brasileiros na Copa do Mundo de 2026

Segundo apuração de Lourival Sant’Anna, analista de Internacional da CNN, torcedores podem ser impactados

Torcedores brasileiros podem ser impactados pela tensão diplomática entre Estados Unidos e Brasil, em especial durante a Copa do Mundo de 2026, que terá EUA, México e Canadá como sedes.

A medida polêmica seria uma forma de ter um impacto maior sobre a opinião pública brasileira contra o atual governo do País — essa é a intenção de Trump com outras medidas, como o tarifaço.

Ainda de acordo com Lourival Sant’Anna, a restrição de vistos a cidadãos brasileiras já começou a ser vista durante a missão de senadores em Washington, nessa semana. Os políticos receberam vistos bem mais restritos em termos de dias de estadia nos EUA.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e, pela primeira vez, terá um formato com 48 seleções. A Seleção Brasileira já garantiu vaga no torneio.

Outro país classificado, por exemplo, é o Irã, cujos cidadãos são proibidos de entrar nos Estados Unidos desde que Trump assinou uma proclamação para proibir viagens de vários países, em junho, alegando riscos à segurança.

A Fifa ainda não se pronunciou sobre o caso, mas o presidente da entidade, Gianni Infantino, é visto como um aliado político de Donald Trump, como ficou claro durante a Copa do Mundo de Clubes, também sediada pelos EUA. (A Notícia Portal com informações de Guilherme Xavier, Lourival Sant’Anna, da CNN)