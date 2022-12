Mulher tenta queimar o ex usando gasolina e o esfaqueia em Marabá

A violência doméstica não abarca somente as agressões de homens para com mulheres, embora configure mais de 80% dos casos. Quando uma figura feminina agride ou atenta contra a vida de um homem, é configurado crime da mesma forma, respaldado pelas mesmas leis. Por mais raro que seja, acontece, e é o que exemplifica o atentado contra a vida de um indivíduo, por Erika Rodrigues do Nascimento, de 32 anos, ocorrido na madrugada deste domingo (18), em Marabá.

De acordo com o diretor da 21ª Seccional Urbana de Polícia e delegado interino Élcio de Deus, a mulher, que é ex-companheira da vítima, invadiu a residência deste por volta de 3h, quebrou a porta de entrada e diversos pertences que ali estavam. No momento, o alvo de Erika não estava, mas após alguns instantes teria retornado à casa e foi aí que a confusão se instalou.

A acusada saiu do local e retornou com 1 litro de gasolina, o qual jogou na vítima e pegou um isqueiro para incendiar o ex. No entanto, o homem se defendeu, empurrou a mulher e a impediu que ela o queimasse. Não satisfeita, Erika foi até a cozinha, pegou uma faca, furou o indivíduo e ainda lesionou a genitora de seu ex-companheiro, que estava em casa e tentou defendê-lo de todo o absurdo.

Em seguida, a mulher fugiu do local, mas com a ajuda de uma guarnição informada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP), acerca da denúncia realizada pelas vítimas, Erika foi localizada e apresentada à delegacia para prestar esclarecimentos, tendo ficado presa. Ela, que já possui passagens policiais, agora, encontra-se à disposição da justiça mais uma vez e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. (Thays Araujo)

Fonte: Correio Carajás.