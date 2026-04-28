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Ex-vereador e empresário é morto a tiros em Dom Pedro (MA)

28/04/2026

A cidade de Dom Pedro viveu uma tarde de choque e comoção nesta segunda-feira. O ex-vereador e empresário Farys Miguel foi assassinado a tiros dentro do próprio carro, nas proximidades de sua residência.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu de forma repentina e gerou grande repercussão nas redes sociais, espalhando rapidamente a notícia entre moradores do município e cidades vizinhas.

Farys Miguel tinha forte atuação na política local. Ele já exerceu mandato como vereador, era filho do ex-deputado Peixoto e pai da atual vereadora Ludmyla Nogueira.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias do homicídio.

A morte do empresário causou grande abalo na população, especialmente entre familiares, amigos e lideranças políticas da região.A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de valdemir Almeida)

28/04/2026

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