ÁGUA AZUL DO NORTE: Polícia Militar Recupera moto roubada

No fim da tarde desta quarta-feira (5), três indivíduos que estavam em um gol prata invadiram uma chácara que fica a 2k da cidade de Água Azul do Norte. O trio ameaçou as vítimas para conseguir dinheiro, levaram celulares e uma moto Factor Vermelha (Yamaha). Depois fugiram, tomando rumo ignorado.

Imediatamente a Polícia Militar informou a Polícia Civil e toda a região CPR-XIII, montando uma grande operação para capturar os ladrões e recuperar os itens roubados montando barreiras e realizando buscas via sinal. Uma equipe do GTO do 17° Batalhão de Xinguara foi encaminhada para dar apoio.

Ainda ontem, na quarta-feira, a guarnição da Vila Canadá encontrou o carro utilizado pelos infratores e prenderam um dos envolvidos. No interior do carro foram encontradas duas armas de fogo e pertences das vítimas e ambos foram apresentados a delegacia.

Em ato contínuo, a moto foi encontrada na manhã desta quinta-feira (6) durante varredura nas vicinais. A motocicleta que havia sido roubada estava no abandonada em um matagal próximo do município. A polícia continua em diligência para pegar os outros envolvidos. (A Notícia Portal, texto de Ana Luiza Oliveira com apoio de Charles The Black)