RIO MARIA-PA: Ex-esposo da prefeita Márcia Ferreira sofre tentativa de homicídio

O ex-marido da atual prefeita da cidade de Rio Maria-PA, Márcia Ferreira (MDB), Enilson Rocha, sofreu um atentado à bala na manhã desta sexta-feira (13) por volta das 7h00 quando estava saindo de sua residência no bairro Jardim Paraíso.

De acordo com a Polícia Civil, no momento do atentado, Enilson Rocha estaria sozinho, saindo da sua casa, em um carro Gol cor – branco que ficou crivado por cerca de 7 tiros.

Enilson já foi secretário municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos e atualmente é presidente do Sindicato Rural em Rio Maria. Segundo informações, o estado de saúde do ex-primeiro cavaleiro é estável, ele foi levado até o Hospital Municipal de Rio Maria para atendimento médico mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado ao Hospital Regional do Araguaia, em Redenção-PA.

Os criminosos que atacaram o ex-marido da prefeita Márcia Ferreira teriam fugido por rumo ignorado. A Polícia Militar realizou diligência nas proximidades, mas não conseguiu capturar nem identificar os autores dos tiros.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria. O veículo Gol de cor-branco encontra-se apreendido na DEPOL para os procedimentos cabíveis.