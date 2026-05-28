A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais em até 14 meses, além de abrir caminho para o fim da escala 6×1.

No primeiro turno, a proposta recebeu 472 votos favoráveis e 22 contrários. Já no segundo turno, foram 461 votos a favor e 19 contra.

Antes da votação em plenário, o texto também foi aprovado na comissão especial da Câmara, com parecer favorável do relator, deputado Leo Prates, por 34 votos a 4.

Agora, a proposta segue para análise no Senado Federal, onde também precisará ser aprovada em dois turnos, com pelo menos 49 votos favoráveis para avançar.

Para uma PEC ser aprovada na Câmara, são necessários ao menos 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. Apenas parlamentares dos partidos PL e Novo votaram contra a proposta.

(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações g1 /Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados.)