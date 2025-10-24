BelémPolícia

Polícia Federal Deflagra Nova Fase Da Operação Malik no Pará

Com as medidas adotadas nesta nova fase, o valor total de bens apreendidos e sequestrados desde o início da operação, deflagrada na primeira semana de outubro de 2025, pode alcançar o montante de R$ 50 milhões.

Apreensão de iate de luxo marca nova fase de operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao contrabando de cigarros, de acordo com as investigações da Polícia Federal pode chegar a R$ 50 milhões.

Na manhã desta sexta-feira (24/10), a Polícia Federal deflagrou, a segunda fase da Operação Malik, com o objetivo de identificar ativos e bens vinculados ao esquema de ocultação patrimonial sob investigação. A nova etapa contou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados aos investigados, nas cidades de Belém e São Miguel do Guamá/PA.

Durante as diligências, foi apreendida uma embarcação de luxo avaliada em cerca de R$ 3 milhões e outras duas lanchas no valor de dois milhões. Também foi determinado o sequestro judicial de bens pertencentes a três empresas e a um investigado, todos vinculados ao núcleo financeiro da organização criminosa. Com as medidas adotadas nesta nova fase, o valor total de bens apreendidos e sequestrados desde o início da operação, deflagrada na primeira semana de outubro de 2025, pode alcançar o montante de R$ 50 milhões.

A Operação Malik é desdobramento da Operação Mercador Fenício, cujas investigações, ao avançarem, possibilitaram a identificação de um esquema financeiro estruturado, baseado na utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas para viabilizar o contrabando de cigarros oriundos do Suriname e, posteriormente, lavar os valores obtidos ilegalmente, reinserindo-os no sistema financeiro nacional. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos e Vídeos: Divulgação)

