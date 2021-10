2º Bike Rio reúne mais de 500 atletas em Rio Maria

No último domingo (03/10) Rio Maria presenciou um dos maiores eventos ciclísticos do Brasil; o 2º Bike Rio 2021 atraiu 516 atletas, sendo considerado o maior da região Norte; valendo como a 3ª Etapa do Campeonato Paraense XCM, homologado pela Federação Paraense de Ciclismo.

Os competidores vieram de vários estados do Brasil para a competição, tinha gente do Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e São Paulo. A largada foi do Parque de Exposições Agropecuárias Avelino Remor. A organização montou uma estrutura com tendas, lanchonetes, restaurantes, lojas e expositores.

Toda a prova foi monitorada por chips que foram instalados em cada bicicleta. Ao passar pela linha de chegada o vencedor era registrado sem erros. Os competidores se dividiram em 14 categorias, percorrendo duas rotas diferentes pela zona rural de Rio Maria: Rota da Ypê com 45 km e Rota da Rodeio com 80 km. Um dos atletas que vieram prestigiar o evento foi Anderson Molinari, mais conhecido como “Indião”; ele veio de São Paulo e chegou em primeiro lugar na classificação geral.

Nas demais categorias os campeões foram os seguintes: Elite Masculina: Vitor Firmino de Xinguara – PA, Elite Feminina: Mariza Alves Martins de Guripi – TO, Open Feminina: Angra Maia de Tucumã, Master A Feminina: Lara Souza Ferreira, Open masculina: Guilherme Tavares, Juvenil Masculino: Otávio Queiroz de Porto Nacional – TO, Júnior Masculina: Osmar Mateus de Rio Maria – PA, Estreante Masculina: Alef Pereira de Rio Maria – PA, Master A Masculino: Fabricio Marcelo de Xinguara – PA, Mamute Masculina: Jean Lucas de Porto Nacional – TO, MASTER A Feminina: Vagna Alves dos Santos de Xinguara -PA e MASTER C Masculina: Pedro Clarentino de Araguaína – TO.

O organizador do BIKE RIO Umberto Paulinelli disse que ficou feliz com o resultado do evento e já está se preparando para incluir a competição no calendário nacional.

